Клаудио Раньери: "Поражение – слишком жестокий результат"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения в выездном матче 16-го тура чемпионата Англии от "Борнмута" (0:1) отметил, что подопечные создали больше моментов. По словам наставника, с такой игрой результат придет.



– Поражение – слишком жестокий результат, ведь мы создали больше моментов, чем соперник, – цитирует Раньери BBC. – О первого тайма я хотел большего. Не хватает совсем немного, чтобы забивать голы. Еще немного лучше надо играть на подборе мяча.

Во втором тайме команда сыграла значительно лучше. „Борнмут“ забил мяч тогда, когда гол заслуживал "Лестер". Однако команда жива. Если мы продолжим так играть, то рано или поздно добьемся хорошего результата.