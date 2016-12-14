02:24 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Поражение – слишком жестокий результат"

0
0
0

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения в выездном матче 16-го тура чемпионата Англии от "Борнмута" (0:1) отметил, что подопечные создали больше моментов. По словам наставника, с такой игрой результат придет.

– Поражение – слишком жестокий результат, ведь мы создали больше моментов, чем соперник, – цитирует Раньери BBC. – О первого тайма я хотел большего. Не хватает совсем немного, чтобы забивать голы. Еще немного лучше надо играть на подборе мяча.

Во втором тайме команда сыграла значительно лучше. „Борнмут“ забил мяч тогда, когда гол заслуживал "Лестер". Однако команда жива. Если мы продолжим так играть, то рано или поздно добьемся хорошего результата.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ