19:13 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Почему говорят, что "Севилья" - отличный жребий для "Лестера"?"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился планами на вторую половину сезона-2016/17. По его словам, команда постарается набрать 40 очков, чтобы спастись от вылета из премьер-лиги, а в Лиге чемпионов постарается пройти соперника по 1/8 финала - "Севилью".

- По поводу Лиги чемпионов многие скажут: "Севилья" - отличный жребий, - цитирует Sky Sports Раньери. - Почему они так говорят? "Севилья" выиграла три титула подряд. Для нас это непростой жребий, но все нормально. Пройти дальше - наша маленькая мечта.

В чемпионате Англии нам нужно набрать 40 очков. Мы будем в безопасности от вылета.

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