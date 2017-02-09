08:09 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Победа над "Дерби" - глоток свежего воздуха"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери уверен, что победа в матче 1/16 финала Кубка Англии над "Дерби Каунти" (3:1 д. в.) поможет игрокам. По словам специалиста, данный результат - глоток свежего воздуха.

- Дела у "Лестера" идут не так, как хотелось бы, но сегодня произошло что-то хорошее, - приводит BBC слова Раньери. - Наш соперник показал хорошую игру, но мы победили. Это то, что нам нужно.

 Мы хотим успешно выступать во всех турнирах - пройти в следующий этап Кубка Англии. В чемпионате все не так радужно, но у "лис" нет права на выбывание. Эта победа - глоток свежего воздуха, который поможет игрокам.

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