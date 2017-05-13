Клаудио Раньери: "Педро - это Марио Манджукич "Челси"

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что наставник "Челси" Антонио Конте смог по-особенному задействовать игроков команды. Вчера лондонский клуб переиграл "Вест Бромвич" и стал чемпионом Англии.

– Одним из факторов победы "Челси" в чемпионате Англии стало свое видение Конте некоторых игроков, – цитирует La Gazzetta dello Sport Раньери. – Педро – это Марио Манджукич "Челси", так как он усердно помогает команде. Виктор Мозес – настоящее откровение. Антонио увидел что-то особенное в игроках, чего не видели другие тренеры. Конте максимально использовал энергию, которую приносит Мозес, его способность закрывать весь фланг, поэтому он был ключевой фигурой для "Челси". Также важную роль сыграл игрок, который был основным и для моего триумфа с "Лестером" в прошлом году – Н'Голо Канте. Я прозвал его "мопедом". Канте был мотором "Лестера", а теперь у него аналогичная роль в "Челси". Не думаю, что два чемпионских титула подряд у него – это совпадение.