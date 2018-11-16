Клаудио Раньери - о работе в "Фулхэме": "Забудьте о чуде"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери заявил, что его команде придется серьезно работать, чтобы остаться в премьер-лиге. Лондонский клуб после 12 туров занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков.

- Мы должны много работать, - приводит слова Раньери Sky Sports. - Чемпионство с "Лестером" было бонусом, сказкой. Забудьте об этом. Теперь важно не думать о чудесах. Нас ждет много битв. Важно, чтобы все мы объединились: клуб, игроки, болельщики. "Фулхэм" переживает плохой момент. Фанаты должны нас поддержать.

Раньери был назначен на пост главного тренера "Фулхэма" 14 ноября 2018 года. Ранее 67-летний итальянец работал в Англии с "Челси" (200-2004) и с "Лестером" (2015-2017).

Под руководством Раньери "лисы" выиграли чемпионат Англии в сезоне-2015/16.

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