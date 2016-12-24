11:48 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Наказание Варди печально для всего футбола"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери выразил разочарование трехматчевой дисквалификацией нападающего его команды Джейми Варди. По его мнению, наказание стало слишком жестким для форварда.

– Все в Англии и во всем мире видели, что он не заслуживал удаления в игре со "Стоук Сити", – цитирует Sky Sports Раньери. – Гленн Джонсон и Варди вели борьбу за мяч, Варди потерял равновесие, но он бил по мячу. Вот что важно. Мы в клубе все удивлены. Я не сержусь, но думаю, что это решение печально для всего футбола.

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