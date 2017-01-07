Клаудио Раньери: "Муса был великолепен, он стал лучше понимать английский футбол"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 1/32 финала Кубка Англии против "Эвертона" (2:1) отметил вклад в победу нападающего Ахмеда Мусы. Экс-форвард ЦСКА оформил в минувшей игре первый дубль за английский клуб, благодаря чему "лисы" вышли в следующий раунд турнира.

– Муса был великолепен, – цитирует клубная пресс-служба Раньери. – Я следил за ним в последнее время и, думаю, он начал лучше понимать английский футбол. Доволен нашей игрой, мы противостояли серьезной команде, которая выступала дома. Понравилось, что мы смогли вернуться в игру после пропущенного гола.