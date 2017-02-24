20:28 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Моя мечта умерла"

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Бывший главный "Лестера" Клаудио Раньери обратился к игрокам и болельщикам клуба с прощальным обращением. Итальянский специалист привел "Лестер" к первому в истории чемпионству в сезоне-2015/16, а накануне был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

 
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"Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона и победы в чемпионате Англии все, о чем я мечтал, было остаться в "Лестере" навсегда. К сожалению, это не произошло. 

Хочу поблагодарить мою жену Розанну и мою семью за постоянную поддержку во время моей работы в "Лестере". Спасибо Паоло и Андре (помощники Раньери Паоло Бенетти и Андре Аззалин. - Прим. "СЭ"), помогавших мне в этом невероятном путешествии. Стивену Катнеру и Франко Гранелло за возможность стать чемпионом.

Больше всего я хочу поблагодарить "Лестер". Приключение было великолепным, и я навсегда запомню его. Спасибо всем журналистам и прессе, которые путешествовали вместе с нами и рассказывали о величайшей истории в футболе. 

Сердечная благодарность всем в клубе. Всем игрокам, персоналу, всем, кто был частью того, чего мы добились. 

Но больше всего я благодарен болельщикам. Вы с первого дня полюбили меня и впустили в свои сердца. Никто не сможет отнять того, что мы достигли. Надеюсь, вы будете вспоминать об этом с улыбкой, как и я. Это было волшебное и счастливое время, которое я не забуду. Для меня было честью стать чемпионом вместе с вами", - приводит Sky Sports обращение Раньери.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бернард Самнер

Медведь, бл.... Лузер - это ты и своей фразой ты как раз и обделал себя с ног до головы!

21:01

Medved.

вовремя уходить надо было, везде где работал обделался и в Лестере не удержался лузер

20:54

timson

узкоглазый подвел Раньери... по хорошему было бы красиво Лестер в финале Лиги и вылетает из Премьерки..... невероятно жаль Клаудио.... очень правильно что не указал президента узко мыслящего..... блин.... хочется чтобы клуб вылетел, но так обидно за Раньери и всех ребят в команде..... так что пусть вылетят в следующем))))

20:48

pavel1205

с.уки неблагодарные!

20:46

HerculesKolya

Книгу давай

20:44

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