Клаудио Раньери: "Моя мечта умерла"

Бывший главный "Лестера" Клаудио Раньери обратился к игрокам и болельщикам клуба с прощальным обращением. Итальянский специалист привел "Лестер" к первому в истории чемпионству в сезоне-2015/16, а накануне был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

"Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона и победы в чемпионате Англии все, о чем я мечтал, было остаться в "Лестере" навсегда. К сожалению, это не произошло.

Хочу поблагодарить мою жену Розанну и мою семью за постоянную поддержку во время моей работы в "Лестере". Спасибо Паоло и Андре (помощники Раньери Паоло Бенетти и Андре Аззалин. - Прим. "СЭ"), помогавших мне в этом невероятном путешествии. Стивену Катнеру и Франко Гранелло за возможность стать чемпионом.

Больше всего я хочу поблагодарить "Лестер". Приключение было великолепным, и я навсегда запомню его. Спасибо всем журналистам и прессе, которые путешествовали вместе с нами и рассказывали о величайшей истории в футболе.

Сердечная благодарность всем в клубе. Всем игрокам, персоналу, всем, кто был частью того, чего мы добились.

Но больше всего я благодарен болельщикам. Вы с первого дня полюбили меня и впустили в свои сердца. Никто не сможет отнять того, что мы достигли. Надеюсь, вы будете вспоминать об этом с улыбкой, как и я. Это было волшебное и счастливое время, которое я не забуду. Для меня было честью стать чемпионом вместе с вами", - приводит Sky Sports обращение Раньери.