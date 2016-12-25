Клаудио Раньери: "Моя карьера похожа на путь Варди"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подчеркнул, что 2016 год стал лучшим в его карьере. Специалист выразил мнение, что его карьера схожа с путем, по которому шел нападающий "лис" Джейми Варди.

- Я никогда не завоевывал чемпионство, поэтому 2016 год стал для меня лучшим, но я не забываю о том, что было в начале, - приводит Sky Sports слова Раньери. - Это было как у Варди - постепенный подъем. Чемпионство спустя 30 лет говорит о том, что я усердно трудился все это время.

Я поверил, что это возможно после матчей с "Манчестер Сити", "Арсеналом" и "Ливерпуле". Все думали, что "Лестеру" конец, но вышло иначе. После встречи с канонирами я понял, что мы можем это сделать.