Клаудио Раньери: "Моуринью первый поздравил меня с возвращением в АПЛ"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери​ признался, что Жозе Моуринью, который возглавляет "Манчестер Юнайтед", стал первым, кто поздравил его с возвращением в чемпионат Англии.

Ранее 67-летний итальянец был связан с контрактом с "Челси" (с 2000 по 2004 год) и "Лестером" (2015-2017 года). "Лисы" под руководством Раньери стали чемпионами АПЛ в сезоне 2015/2016.

– Моуринью был первым, кто прислал мне сообщение, чтобы сообщить, что рад снова видеть меня в АПЛ, приводит слова Раньери The Sun. – Он очень дружелюбен. Португальский специалист написал мне: "Добро пожаловать обратно, всего наилучшего!" Иногда мы общаемся. Это фантастический человек.

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