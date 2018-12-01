Клаудио Раньери: "Моуринью - отличный человек"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери признался, что считает наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отличным человеком. 67-летний специалист также добавил, что его команда должна улучшить оборону для того, чтобы прогрессировать.

- Жозе Моуринью - отличный человек и тренер, обладающий настоящим характером, - приводит слова Раньери Gazzetta Dello Sport. - Мой путь с "Фулхэмом" будет тяжелым и трудным. Но я уверен, что мы добьемся успеха. У команды есть хорошая база. Нам просто нужно исправить некоторые вещи, в основном оборону. От игроков я хочу одного: они должны бегать и сражаться.

Раньери возглавил "Фулхэм" 14 ноября 2018 года. Лондонский клуб занимает последнее место в чемпионате Англии, имея в активе 8 очков.

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