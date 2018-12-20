Клаудио Раньери: "Моуринью и Конте - это сердце футбола"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери заявил, что рассчитывает на то, что Жозе Моуринью и Антонио Конте вернутся к тренерской работе.

- Думаю, что такие люди, как Моуринью, скоро вернутся, - сказал Раньери в интервью Sky Sports. - Это же касается и Антонио Конте. Эти тренеры являются сердцем футбола. Они побеждали в каждой стране, в которой работали. И для всех остальных тренеров очень важно видеть их на поле.

Напомним, Моуринью был уволен из "МЮ" 18 декабря 2018 года. Последним местом работы Конте был "Челси" - итальянский специалист был отправлен в отставку 18 июня 2018 года.

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