Клаудио Раньери: "Миллуолл" заслужил победу"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери выразил разочарование по поводу поражения от "Миллуолла" (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии. По его словам, соперник заслужил победу.

– Я очень разочарован, – цитирует ВВС Раньери. – Мы хорошо играли в первом тайме, но пока у соперника не случилось удаление. После этого он играл лучше нас, с большим желанием и самоотдачей, заслужив победу. Мы должны были показать желание выйти в следующий раунд. Я давал прекрасную возможность своей команде. В первом тайме мы были хороши, я видел хороший футбол, был доволен в перерыве. Предлагал команде продолжать в том же духе. Нам нужно извлечь из этого урок, нужно отреагировать как можно скорее. Мы лучше "Миллуолла", но "Миллуолл" заслужил победу.