Клаудио Раньери: "Матч с "Саутгемптоном" будет тяжелым для "Лестера", но это хорошо"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери ждет сложного противостояния с "Саутгемптоном" в матче 7-го тура чемпионата Англии. Также он надеется, что его команда продемонстрирует такой же боевой дух, как во встрече 2-го тура Лиги чемпионов с "Порту" (1:0).

- Это будет очень тяжелый матч для нас, но это хорошо, - цитирует Goal Раньери. - Мы хорошие результаты показываем в Лиге чемпионов, но в премьер-лиге идем на 12-м месте, но я хочу стабильности. Стабильность в прошлом сезоне была одной из наших отличительных черт, поэтому хочу видеть от своих игроков такой же боевой дух, как в последней встрече. У меня нет никакой волшебной формулы, но важно сохранять концентрацию. Очень важно, чтобы игроки всегда действовали как единое целое. Необходимо все матчи начинать с чистого листа, что помогает действовать увереннее и становиться лучше.