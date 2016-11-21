Клаудио Раньери: "Лестеру" пора оглянуться - зона вылета близко"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери считает, что его команде нужно быть сосредоточеннее в чемпионате Англии. В последнем матче премьер-лиги "лисы" проиграли "Уотфорду" (1:2).

– Я не обеспокоен, но все же мы должны оглянуться, поскольку зона вылета близко. Необходимо отреагировать, – цитирует Le Figaro Раньери. – Я говорил с игроками и доволен их работой. Только результат пока не устраивает. Рано или поздно ситуация улучшится благодаря командному духу. Нужно просто сохранять спокойствие.