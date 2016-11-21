17:17 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Лестеру" пора оглянуться - зона вылета близко"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери считает, что его команде нужно быть сосредоточеннее в чемпионате Англии. В последнем матче премьер-лиги "лисы" проиграли "Уотфорду" (1:2).

– Я не обеспокоен, но все же мы должны оглянуться, поскольку зона вылета близко. Необходимо отреагировать, – цитирует Le Figaro Раньери. – Я говорил с игроками и доволен их работой. Только результат пока не устраивает. Рано или поздно ситуация улучшится благодаря командному духу. Нужно просто сохранять спокойствие.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Berkut-7

Говорят царь, не настоящий)

17:31

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