Клаудио Раньери: "Лестер" сражается за выживание"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери выразил разочарование поражением от "Сандерленда" (1:2) в матче чемпионата Англии. По его словам, команда продолжает борьбу за выживание, несмотря на статус действующего чемпиона.

– Это очень неприятный момент, – цитирует ВВС Раньери. – Мы хотели бы набрать очки в этом матче, но "Сандерленд" бьется за выживание, он провел отличный матч. Обе команды хотели победить, но соперник использовал наши же ошибки. Как я говорил пару недель назад, нужно всегда оглядываться. Мы сражаемся за выживание. Поэтому нужно сохранять спокойствие и слаженно упорно трудиться.