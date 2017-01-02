18:11 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Лестер" провел второй матч подряд на ноль, и это великолепно"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери остался доволен игрой своей команды в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (0:0).

- Мы хорошо оборонялись и показали настоящий командный дух, - цитирует официальный твиттер "Лестера" Раньери. - Мы хотели большего, но соперник успешно противостоял нашим контратакам. Это важное очко. Второй матч подряд на ноль, и это великолепно. Нужно продолжать в том же духе. 

Сегодня нам пришлось провести изменения в составе. Это нормально, когда играешь через два дня на третий. Я доволен нашим выступлением.

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Материалы REN-TV

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