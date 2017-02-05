Клаудио Раньери: "Лестер" не должен сдаваться"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в игре 24-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда должна верить в свои силы. На данный момент "лисы" располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.

– Нам нужно реализовывать свои шансы, быть единым коллективом и никогда не сдаваться, – цитирует BBC Sport Раньери. – Сейчас очень важно верить в свои силы. В прошлом сезоне все было здорово, и у ребят была уверенность, сейчас же все иначе. Тем не менее, нужно бороться.