Клаудио Раньери: "Лестер" должен стать более целеустремленным"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Дерби Каунти" (2:2) отметил, что команда должна быть более сосредоточенной на результате. "Лисы" в этой встрече были близки к вылету из турнира, но спаслись за четыре минуты до конца основного времени. Теперь командам предстоит провести переигровку.

- Это был тяжелый матч, - приводит ВВС слова Раньери. - Мы хорошо начали и забили, но потом соперник заставил нас поволноваться. Они играли здорово и забили дважды. Во втором тайме мы снова начали хорошо и создали несколько моментов. Было трудно взломать их оборону, но, к счастью, Морган спас нас. Команда должна сосредоточиться. Слишком много мы пропускаем. Можем только работать и стать более целеустремленными.