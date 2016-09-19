16:30 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Канте был важнее для "Лестера", чем сейчас для "Челси""

0
0
0
1

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против "Челси" отметил, что с теплотой встретит полузащитника соперника Н'Голо Канте, который ранее выступал за "лис". Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Канте ждет очень теплый прием, - цитирует BBC Раньери. - Уверен, что наши болельщики должны ценить то, что игрок сделал в прошлом сезоне. Он был очень важен для "Лестера". Может быть, даже важнее, чем сейчас для "Челси", так как у "синих" много оборонительных полузащитников.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

В "Лестере" образца прошлого сезона Канте был практически вне конкурса в качестве полузащитника-разрушителя, как по работоспособности, так и по качеству игры. Равноценной замены ему не было. А "Челси" может себе позволить иметь по несколько классных исполнителей на каждую позицию.

17:06

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ