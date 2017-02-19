14:06 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Игроки "Лестера" должны стать гладиаторами"

0
0
0
0

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери призвал своих футболистов в каждом матче навязывать борьбу соперникам. Действующие чемпионы Англии занимают 17-е место в турнирной таблице.

– Поведение нашей команды считаю странным, – цитирует Sky Sports Раньери. – В прошлом году мы были смелее своих соперников, играли всей душой и сердцем. Мы могли проиграть, но навязывали борьбу в каждом матче.

Я вновь хочу увидеть такую команду. Мы должны бороться до конца. Хочу еще раз пообщаться с футболистами, спросить у них, хотят ли они биться, потому что мне нужны гладиаторы!

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ