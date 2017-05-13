Клаудио Раньери: "Горд передать эстафету премьер-лиги своему соотечественнику Конте"

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рад за своего соотечественника Антонио Конте, который стал с "Челси" чемпионом Англии в этом сезоне. Напомним, в прошлом сезоне премьер-лигу выиграл "Лестер" под руководством Раньери.

- Горжусь тем, что передаю эстафету премьер-лиги Антонио Конте - от одного итальянца другому, это большое признание нашей тренерской школы, - цитирует La Gazzetta dello Sport Раньери. - После сказочной истории моего "Лестера" случилось великолепное приключение "Челси". Было непросто получить чемпионство с первой попытки, но Конте с первого раза сдал экзамен в своем дебютном сезоне в английском футболе. Антонио проделал отличную работу во всех смыслах.