Клаудио Раньери: "Эмери – хороший выбор для "Арсенала"

Бывший наставник "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери подержал назначение Унаи Эмери на пост главного тренера "Арсенала". На этом посту испанец сменил Арсена Венгера, который руководит командой 22 года.

– Эмери – хороший человек и тренер, – приводит слова итальянского специалиста Sky Sports, – Он много работал в Испании и провел отличный сезон с "ПСЖ". Он мог бы добиться с французской командой большего, если бы ему дали время.

"Арсенал" объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером сегодня, 23 мая.