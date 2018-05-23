12:46 | Футбол — Англия

Клаудио Раньери: "Эмери – хороший выбор для "Арсенала"


Бывший наставник "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери подержал назначение Унаи Эмери на пост главного тренера "Арсенала". На этом посту испанец сменил Арсена Венгера, который руководит командой 22 года.

– Эмери – хороший человек и тренер, – приводит слова итальянского специалиста Sky Sports, – Он много работал в Испании и провел отличный сезон с "ПСЖ". Он мог бы добиться с французской командой большего, если бы ему дали время.

"Арсенал" объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером сегодня, 23 мая.

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