19:05 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "До сегодняшнего дня Варди и на тренировках не забивал голы"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что нападающий команды Джейми Варди постепенно начинает забивать мячи на тренировках. На счету лидера атак "лис" в 19 матчах на клубном уровне этого сезона лишь три гола.

– До сегодняшнего дня Варди и на тренировках не забивал голы, – цитирует Daily Mail Раньери. – Но сегодня он забил несколько, так что у нас есть хорошие новости и мы с оптимизмом смотрим вперед. Сейчас против Джейми играют куда более внимательно, чем в прошлом сезоне. Задача команды – освобождать его от давления оппонентов.

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