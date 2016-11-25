Клаудио Раньери: "До сегодняшнего дня Варди и на тренировках не забивал голы"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что нападающий команды Джейми Варди постепенно начинает забивать мячи на тренировках. На счету лидера атак "лис" в 19 матчах на клубном уровне этого сезона лишь три гола.

– До сегодняшнего дня Варди и на тренировках не забивал голы, – цитирует Daily Mail Раньери. – Но сегодня он забил несколько, так что у нас есть хорошие новости и мы с оптимизмом смотрим вперед. Сейчас против Джейми играют куда более внимательно, чем в прошлом сезоне. Задача команды – освобождать его от давления оппонентов.