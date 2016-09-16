Клаудио Раньери: "Для "Лестера" все в новинку"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подчеркнул, что его команде не так просто совмещать матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов, потому что для "лис" это в новинку. В среду подопечные Раньери разгромили "Брюгге" (3:0) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, а завтра команде предстоит встреча с "Бернли" в рамках 5-го тура чемпионата Англии.

Для нас все это в новинку, – приводит goal.com слова Раньери. – Хочу посмотреть, как мои футболисты отреагируют на это. Мне они сказали, что все в порядке и что они готовы показать то, что нужно на поле. Против "Бернли" будет тяжело. Мы отлично знаем, что нам предстоит битва.