Клаудио Раньери: "Для "Лестера" матч с "Суонси" будет очень тяжелым"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери в преддверии матча 25-го тура чемпионата Англии против "Суонси" заявил, что удачный результат прошлой встречи должен помочь его подопечным хорошо выступить. На данный момент действующий чемпион страны идет на 16-м месте в турнирной таблице, "Суонси" занимает 17-ю строчку.

– "Суонси" сменил тренера и теперь играет очень хорошо, – цитирует сайт "Лестера" Раньери. – Это будет тяжелый матч для нас. В этом сезоне мы забиваем мало, так что было удивительно забить три мяча в прошлой встрече. Надеюсь, что это поможет нам в будущем.

"Суонси" хорошая команда, они быстро перемещают мяч по полю. У них есть несколько хороших футболистов, находящихся на пике формы. Для нас важно играть с головой и показывать то качество, которое позволит победить. Важно сохранить победный импульс.