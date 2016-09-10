Клаудио Раньери: "Что бы ни делал "Ливерпуль" в матче с "Лестером", это получалось хорошо"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения от "Ливерпуля" (1:4) в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что соперник одержал заслуженную победу. По словам Раньери, его подопечным в этой встрече немного не везло.

– "Ливерпуль" играл хорошо и заслуженно победил, – приводит BBC слова Раньери. – Мы начали хорошо, но после первого гола начали играть не так компактно.

Мы пытались исправить ситуацию во втором тайме, но все, что бы ни делал "Ливерпуль", получалось хорошо. Мы создавали моменты, но нам немного не повезло.

Игрокам "Лестера" нужно очистить свои головы перед следующим матчем. Раньше, когда мы проигрывали, мы хорошо реагировали на неудачу в следующем поединке.