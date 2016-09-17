Клаудио Раньери: "Было интересно посмотреть, как игроки "Лестера" поведут себя после Лиги чемпионов"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери остался доволен победой над "Бернли" в матче 5-го тура чемпионата Англии (3:0). Также он отметил, что было важно сегодня выиграть после победы во встрече Лиги чемпионов.

- Я очень доволен результатом и производительностью своих игроков в сегодняшнем матче, - цитирует BBC Раньери. - Было интересно посмотреть, как мои игроки поведут себя после Лиги чемпионов, и я доволен. После победы в Лиге чемпионов было очень важно выиграть и в премьер-лиге. Думаю, что наши болельщики должны быть также очень довольны.