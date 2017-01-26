20:37 26 января | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Агент Ульоа назвал меня лжецом, но у меня с игроком отличные отношения"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что не хочет отпускать из команды нападающего Леонардо Ульоа. Ранее форвард заявлял, что готов покинуть клуб, если не будет получать игровой практики.

– Я хочу сохранить Ульоа с нами, потому что это хороший игрок, – цитирует ВВС Раньери. – Конечно, он хочет играть больше. Так что если кто-то захочет заполучить Леонардо, то должен заплатить требуемую сумму.

Агент Ульоа называл меня лжецом. Я не хочу это комментировать. С игроком у меня отличные отношения.

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Материалы REN-TV

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