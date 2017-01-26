Клаудио Раньери: "Агент Ульоа назвал меня лжецом, но у меня с игроком отличные отношения"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что не хочет отпускать из команды нападающего Леонардо Ульоа. Ранее форвард заявлял, что готов покинуть клуб, если не будет получать игровой практики.

– Я хочу сохранить Ульоа с нами, потому что это хороший игрок, – цитирует ВВС Раньери. – Конечно, он хочет играть больше. Так что если кто-то захочет заполучить Леонардо, то должен заплатить требуемую сумму.

Агент Ульоа называл меня лжецом. Я не хочу это комментировать. С игроком у меня отличные отношения.