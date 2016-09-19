Клаудио Браво: "Ушел из "Барселоны", так как не хотел 4 года сидеть на скамейке"

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво рассказал, что покинул "Барселону", так как понимал, что в ближайшее время станет резервным вратарем. Также он опроверг слухи о конфликте с бывшим одноклубником Марком-Андре тер Штегеном.

- "Барселона" предложила мне продлить контракт, но оценив намерения клуба, я сообщил руководству, что не собираюсь сидеть четыре года на скамейке, - цитирует Cadena SER Браво. - Конфликт с тер Штегеном? Эти слухи беспокоят меня, потому что они не являются правдивыми. У нас никогда не было никаких проблем.