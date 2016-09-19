17:53 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Браво: "Ушел из "Барселоны", так как не хотел 4 года сидеть на скамейке"

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Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво рассказал, что покинул "Барселону", так как понимал, что в ближайшее время станет резервным вратарем. Также он опроверг слухи о конфликте с бывшим одноклубником Марком-Андре тер Штегеном.

- "Барселона" предложила мне продлить контракт, но оценив намерения клуба, я сообщил руководству, что не собираюсь сидеть четыре года на скамейке, - цитирует Cadena SER Браво. - Конфликт с тер Штегеном? Эти слухи беспокоят меня, потому что они не являются правдивыми. У нас никогда не было никаких проблем.

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