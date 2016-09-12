18:25 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Браво доволен дебютом в "Манчестер Сити"

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Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво остался доволен своим дебютом в английском клубе. 33-летний чилиец, перебравшийся в стан "горожан" из "Барселоны", помог своей команде обыграть "Манчестер Юнайтед" в матче 4-го тура чемпионата Англии (2:1).

- Все хорошо, - цитирует Sky Sports Браво. - В нашей команде много сильных игроков, мы совершенствуемся с каждым днем и матчем. В прошлые выходные мы выиграли важный матч против наших конкурентов, поэтому я счастлив. Доволен своей первой неделей в "Манчестер Сити", а также проделанной работой. Мы хорошо играли против очень сильной команды. 

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