Клаттенбург уволился из премьер-лиги, чтобы судить матчи в Саудовской Аравии

Арбитр Марк Клаттенбург до следующего тура премьер-лиги завершит свою работу в английском футболе, сообщает ВВС. Судья отправится в Саудовскую Аравию, где и будет работать на матчах. Кроме того, арбитр станет руководителем судейского комитета и поможет поднять квалификацию местных арбитров. Его контракт рассчитан на один год. Ранее эту должность занимал другой англичанин Ховард Уэбб.

Клаттенбург начал свою карьеру в 2000 году, а через четыре года стал арбитром премьер-лиги. В 2016 году обслуживал финал Лиги чемпионов и финал Euro-2016.