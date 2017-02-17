Клаттенбург подтвердил, что покинет премьер-лигу ради работы в Саудовской Аравии

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург подтвердил, что он покинет премьер-лигу и отправится в Саудовскую Аравию. 41-летний англичанин станет руководителем судейского комитета и поможет поднять квалификацию местных арбитров. Ранее этим занимался другой англичанин - Ховард Уэбб.
- Это очень важный шаг вперед, - приводит "Твиттер" федерации футбола Саудовской Аравии слова Клаттенбурга.
Новоуепинни
сплавили наконец-то чудика
12:44
Zol0toY
"У нас есть профессиональные судьи в стране, что я уезжаю, который был большим положительным. "Одна вещь, которую я хотел бы сделать, это работа с судейской командой и президента, чтобы это произошло, так что он будет успешным для многих, много лет вперед." Это вообще что??
12:14