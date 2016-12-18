Китайский клуб готов платить Ибрагимовичу 120 миллионов фунтов в год

Один из китайских клубов заинтересован в подписании контракта с нападающим "Манчестер Юнйтед" Златаном Ибрагимовичем, утверждает Daily Mail. Летом представители Поднебесной предлагали форварду контракт, по которому его заработная плата составила бы 56 миллионов фунтов стерлингов в год.

Правительство страны готово выступить в качестве спонсора, повысив финансовое предложение до 120 миллионов. В Китае уверены, что переход Ибрагимовича повысит доходы лиги и ее авторитет на международной арене. На данный момент 35-летнйи швед хочет остаться в Манчестере.