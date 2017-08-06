Китайский инвестор купит долю в "Манчестер Юнайтед"?

Одним из совладельцев "Манчестер Юнайтед" может стать миллиардер из Китая, сообщает The Times. Имя инвестора остается неизвестным. Он уже связывался с акционерами "Красных дьяволов" и обсудил возможную покупку доли в английском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые члены семьи Глейзеров, которые являются владельцами 80% акций "Манчестер Юнайтед", готовы к продаже крупной части акций клуба. Отметим, что остальные 20% ценных бумаг принадлежат инвестиционным фондам в Нью-Йорке и Лондоне.