19:06 | ФУТБОЛ — Англия

Китайские компании могут купить "Саутгемптон" и "Халл Сити"

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"Саутгемптон" может быть приобретен китайской компанией Lander Sports Development Co., сообщает Bloomberg. По данным источника, владельцы английского клуба несколько недель ведут консультации по поводу возможной продажи активов. Стоимость сделки может составить 246,2 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что компания из Гонконга GreaterChina Professional Services Ltd. проявляет интерес к приобретению "Халл Сити". Китайских инвесторов в Англии уже имеют "Вест Бромвич", "Астон Вилла", "Вулверхэмптон" и "Бирмингем".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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cska_spb

так давайте тогда называть лигу не АПЛ, а КПЛ-2)))

19:42

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