Китайские бизнесмены стали владельцами "Рединга"

Китайские бизнесмены Дай Йонг и Дай Сю Ли, которые являются братом и сетсрой, стали владельцами 75 процентов акций "Рединга", сообщает ВВС. В среду премьер-лига, которая имеет право голоса в таких вопросах, дала свое согласие на сделку. Ранее организация заблокировала соглашение китайцев с "Халл Сити".

Новые владельцы пообещали построить новую клубную базу и расширить стадион "Рединга". В этом сезоне команда добралась до финала плей-офф чемпион-лиги. 29 мая "Рединг" сыграет с "Хаддерсфилдом" за выход в премьер-лигу.