Китайская компания предлагает 220 миллионов евро за "Саутгемптон"

Китайские инвесторы не оставляют попыток приобрести "Саутгемптон", сообщает The Times. Ранее руководство клуба отклонило предложение в 200 миллионов евро.

На этот раз компания Lander Sports Development предлагает порядка 220 миллионов евро за команду. Отмечается, что это предложение ближе к той цене, в которую оценивает клуб ее владелец Катарина Либхерр. Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Напомним, что на данный момент "Саутгемптон" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.