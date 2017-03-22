10:46 | ФУТБОЛ — Англия

Китайская компания предлагает 220 миллионов евро за "Саутгемптон"

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Китайские инвесторы не оставляют попыток приобрести "Саутгемптон", сообщает The Times. Ранее руководство клуба отклонило предложение в 200 миллионов евро.

На этот раз компания Lander Sports Development предлагает порядка 220 миллионов евро за команду. Отмечается, что это предложение ближе к той цене, в которую оценивает клуб ее владелец Катарина Либхерр. Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Напомним, что на данный момент "Саутгемптон" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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