Китайская компания не смогла купить акции "Саутгемптона" за 180 миллионов фунтов

Владелец "Саутгемптона" Катарина Либхерр не может договориться с китайскими инвесторами о продаже акций клуба. Как сообщает The Times, она отвергла предложение компании Lander Sports Development, которая была готова заплатить за "Саутгемптон" 180 миллионов фунтов стерлингов. По данным источника, Либхерр хочет выручить 270 миллионов фунтов.

Переговоры между сторонами продолжаются. Нет ясности с тем, какую долю акций в клубе Либхерр готова продать китайским инвесторам, которые уже имеют в своем активе доли в других английских клубах.