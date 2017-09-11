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20:39 | Футбол — Англия

Ким Чен Ын надеется, что вскоре футболисты из КНДР появятся в Англии и других топовых лигах

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Президент КНДР Ким Чен Ын, который является поклонником футбола, выразил надежду на то, что в скором времени корейские игроки станут выступать в Англии и других ведущих лигах, утверждает The Sun.

По словам итальянского политика Антонио Рацци, который часто общается с главой государства, он является болельщиком "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что Ким Чен Ын наблюдает за всеми крупными футбольными турнирами.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Thomas_Boy_

Как говорили в 80-е в СССР "Хочется уже немного погнить".

21:15

Юный Люцифер

Thergothon А Запад разве не загнивает?

21:09

Thergothon

они потом будут невъездные... чтобы не рассказывать о том, как в действительности "загнивает Запад"

21:00

баламошка

Замаскирует ядерные боеголовки под футболистов и отправит их во все чемпионаты планеты.

20:58

wedes

больной диктатор.

20:46

L Osokin

пригрози топ лигам ядрёным оружием...

20:44