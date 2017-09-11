Ким Чен Ын надеется, что вскоре футболисты из КНДР появятся в Англии и других топовых лигах

Президент КНДР Ким Чен Ын, который является поклонником футбола, выразил надежду на то, что в скором времени корейские игроки станут выступать в Англии и других ведущих лигах, утверждает The Sun.
По словам итальянского политика Антонио Рацци, который часто общается с главой государства, он является болельщиком "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что Ким Чен Ын наблюдает за всеми крупными футбольными турнирами.
Thomas_Boy_
Как говорили в 80-е в СССР "Хочется уже немного погнить".
21:15
Юный Люцифер
Thergothon А Запад разве не загнивает?
21:09
Thergothon
они потом будут невъездные... чтобы не рассказывать о том, как в действительности "загнивает Запад"
21:00
баламошка
Замаскирует ядерные боеголовки под футболистов и отправит их во все чемпионаты планеты.
20:58
wedes
больной диктатор.
20:46
L Osokin
пригрози топ лигам ядрёным оружием...
20:44