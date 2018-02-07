Kick It Out: "Уровень дискриминации в английском футболе вырос на 38 процентов"

Организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, констатировала увеличение случаев дискриминации в четырех высших английских дивизионов на 38 процентов по сравнению с первой частью сезона-2016/17. В отчете речь идет о расизме, гомофобии, антисемитизме, сексизме и других формах дискриминации.

– Борьба с дискриминацией должна быть коллективной, – цитирует руководителя Kick It Out BBC.

Начиная с августа 2017 года было зафиксировано 111 инцидентов: 4 из них – в премьер-лиге, 47 – в чемпионшипе, 40 – в лиге 1, 29 – в лиге 2. Глава организации лорд Осли считает, что эти данные "должны пробудить весь мир спорта".