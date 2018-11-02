Кейта и Хендерсон пропустят матч с "Арсеналом"

Футболисты "Ливерпуля" Наби Кейта и Джордан Хендерсон пропустят матч 11-го тура английской премьер-лиги против "Арсенала", информирует пресс-служба клуба.

Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп. Причины данного решения не уточняются.

Матч "Арсенал" - "Ливерпуль" пройдет в субботу, 3 ноября, в Лондоне. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Klopp confirms Henderson and Keita will not be available for tomorrow's game against @Arsenal.#ARSLIV pic.twitter.com/pnJGTunAWE – Liverpool FC (@LFC) 2 ноября 2018 г.

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