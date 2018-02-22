Кейна высмеяли на вручении музыкальной премии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был высмеян на церемонии вручения BRIT Awards - крупнейшей музыкальной премии Великобритании, сообщает ESPN. Форвард вручал награду в одной из номинаций.

Ведущий церемонии Джек Уайтхолл, представляя Кейна, произнес: "Это нападающий "Тоттенхэма", а значит BRIT Award, вероятно, будет единственным трофеем, который он будет держать в руках в этом сезоне".

Кейн выступает в "Тоттенхэме" на протяжении всей карьеры, за исключением аренд в низшие дивизионы, и еще не выиграл с клубом ни одного титула. Последний трофей "Тоттенхэм" завоевал в 2008 году - Кубок английской лиги.