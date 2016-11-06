Кейн вернулся в состав "Тоттенхэма" на матч с "Арсеналом"

Стал известен состав "Арсенала" и "Тоттенхэма" на матч 11-го тура чемпионата Англии. Лидер атак лондонцев Харри Кейн восстановился после травмы и выйдет в "старте" "шпор" впервые с 18 сентября.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Арсенал": Чех - Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль - Джака, Кокелен - Уолкотт, Езил, Ивоби - Санчес; запасные - Оспина, Гиббс, Габриэл Паулиста, Эль-Ненни, Рэмси, Окслейд-Чемберлен, Жиру.

"Тоттенхэм": Ллорис - Уокер, Фертонген, Виммер, Роуз - Сон Хын Мин, Дембеле, Дайер, Ваньяма, Эриксен - Кейн; запасные - Форм, Триппьер, Картер-Викерс, Уинкс, Нкуду, Онома, Янссен.

Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Арсенал" - "Тоттенхэм"