Кейн стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал обладателем награды лучшему игроку сезона чемпионата Англии по версии болельщиков, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов страны. 23-летний англичанин стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Англии, забив 29 мячей. Также на его счету 7 голевых передач.

Форвард набрал 16 378 голосов. На втором месте расположился полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, получивший 13 515 голосов. Тройку замкнул одноклубник француза – Эден Азар, на счету которого 8 412 голосов.

В шестерку лучших также попали: нападающий "Арсенала" Алексис Санчес (6727), полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли (3507) и форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку (955).