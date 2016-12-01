Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с нападающим Харри Кейном. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне воспитанник "шпор" сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Командам предстоит сыграть на следующей неделе в матче 6-го тура.