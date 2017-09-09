Кейн признался, что навешивал, а не бил в моменте с первым голом

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что не рассчитывал забить гол в моменте на 28-й минуте матча с "Эвертоном" (3:0). Форвард пытался навесить, но мяч попал в ворота. В начале второго тайма он оформил дубль.
- Планировал ли я забить в эпизоде с первым голом? Нет, не планировал, - цитирует BBC Кейна. - Мне повезло, но порой такое бывает. Это фантастика. Последние несколько сезонов были невероятными, и забить сотый мяч - потрясающее ощущение. Надеюсь, мне удастся забить еще парочку.
🎥 - Harry Kane scores his 100th goal for Tottenham.– FP Media (@FP__Media) 9 сентября 2017 г.
WHAT. A. GOAL. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wy42x11crr