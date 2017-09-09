Кейн признался, что навешивал, а не бил в моменте с первым голом

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что не рассчитывал забить гол в моменте на 28-й минуте матча с "Эвертоном" (3:0). Форвард пытался навесить, но мяч попал в ворота. В начале второго тайма он оформил дубль.

- Планировал ли я забить в эпизоде с первым голом? Нет, не планировал, - цитирует BBC Кейна. - Мне повезло, но порой такое бывает. Это фантастика. Последние несколько сезонов были невероятными, и забить сотый мяч - потрясающее ощущение. Надеюсь, мне удастся забить еще парочку.