Кейн повторил рекорд Ширера

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн повторил рекорд экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера по голам в году. В сегодняшнем матче против "Бернли" (3:0) он оформил хет-трик, ставший для него пятым в году. Всего на его счету за 2017 год 37 мячей в чемпионате Англии.

Во всех турнирах Кейн провел 53 мяча. Больше него из игроков чемпионатов "Большой пятерки" забил нападающий "Барселоны" Лионель Месси - 54. 53 мяча на счету Криштиану Роналду из "Реала", Роберта Левандовски из "Баварии" и Эдинсона Кавани из "ПСЖ". Все они до января уже не сыграют, а вот у Харри Кейна еще есть матч с "Саутгемптоном", чтобы улучшить статистику.