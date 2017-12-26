Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, оформивший дубль в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона", обошел форварда "Барселоны" Лионеля Месси по количеству голов за календарный год. На счету 24-летнего англичанина 55 мячей в играх за клуб и сборную.

Напомним, сегодня Кейн также побил рекорд Алана Ширера, забив за 2017 год 38 голов в премьер-лиге. На это ему потребовалось 37 матчей.