Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, оформивший дубль в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона", обошел форварда "Барселоны" Лионеля Месси по количеству голов за календарный год. На счету 24-летнего англичанина 55 мячей в играх за клуб и сборную.
Напомним, сегодня Кейн также побил рекорд Алана Ширера, забив за 2017 год 38 голов в премьер-лиге. На это ему потребовалось 37 матчей.
sidnet78
эти рекорды только для журналистов! не думаю что Месси , срочно обратится к руководству ла лиги или фф Аргентины , что б провести пару матчей в уходящем году, дабы восстановить Status Quo
18:13