Кейн – о рекорде по количеству голов за "Тоттенхэм" в премьер-лиге: "Это звучит неплохо, хочу продолжать в том же духе"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после матча 23-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (4:0) рассказал, что гордится тем, что ему удалось стать рекордсменом команды по количеству голов в премьер-лиге. Он также добавил, что постарается продолжать в том же духе.

Отметим, в этой встрече форвард оформил дубль. Всего на его счету стало 98 мячей. Он побил достижение Тедди Шерингема, у которого было 97 голов. У Кейна ушло на рекорд всего 135 матчей, Шерингему потребовалось 236.

– Звучит неплохо. Это здорово, особенно учитывая то, что я играю лишь несколько лет, – приводит официальный сайт "Тоттенхэма" слова Кейна. – Я очень горжусь этим достижением. Хочу продолжать в том же духе, посмотрим, сколько голов мне удастся забить.